Жители и гости Московской области совершили около 33 миллионов поездок на электросамокатах за сезон 2026 года. Об этом сообщило Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

По данным ведомства, это примерно на 10% больше, чем в 2025 году. Электросамокаты остаются востребованным транспортом для коротких поездок, в том числе «последней мили» — от метро, станции МЦД или остановки до дома или работы.

Для сравнения: в 2020 году, в первый сезон кикшеринга, было совершено 175 тысяч поездок, в 2025 году — около 30 миллионов. Средняя продолжительность поездки в этом сезоне составила 8,5 минуты, средняя дистанция — 1,2 километра.

Больше всего поездок пришлось на Балашиху, Химки, Мытищи, Люберцы и Одинцовский округ. Лидером стала Балашиха — около 6 млн поездок.

В 2026 году пользователям доступно около 38 тысяч средств индивидуальной мобильности. Для парковки электросамокатов в регионе предусмотрено 1758 парковок.