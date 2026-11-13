Смотр аварийно-восстановительной бригады провели в Балашихе

Ресурсоснабжающее предприятие Балашихи приняло участие в первом этапе 25-го областного конкурса «Лучший по профессии». Соревнование среди специалистов коммунальной отрасли организовало Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Балашихинские коммунальщики выступили в номинации «Лучшая аварийно-восстановительная бригада». Комиссия проверила, насколько коллектив готов оперативно устранять аварии на сетях водоснабжения и водоотведения.

Эксперты оценили укомплектованность бригады, организацию работы и слаженность действий сотрудников, состояние технической базы, наличие необходимой документации и готовность специализированного транспорта. Также проверили оснащение специалистов инструментами, средствами малой механизации и индивидуальной защиты.

Отдельно комиссия осмотрела склад предприятия «Балашихинские коммунальные системы». Проверяющие оценили запасы материалов и оборудования, которые необходимы для ликвидации возможных аварий на коммунальных объектах и сетях.

«Сегодня мы делаем упор на командную работу: оцениваем не отдельного специалиста, а аварийно-восстановительную бригаду как единый механизм, от слаженности действий которого зависит скорость и качество устранения реальных инцидентов», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.