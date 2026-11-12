Подмосковье передало муниципалитетам 3 детских сада

Все здания ввели в эксплуатацию в 2025 году. Сады построили в рамках региональной программы развития социальной инфраструктуры, в том числе по задачам национального проекта «Семья».

В микрорайоне Востряково городского округа Домодедово передали здание площадью 3,75 тысячи квадратных метров на 240 воспитанников. В нем оборудованы десять групп, музыкальный и спортивный залы, медицинские кабинеты, пищеблок, помещения для занятий с психологом и логопедом.

В Раменском муниципальном округе муниципалитет принял двухэтажный детский сад на 225 мест на улице Молодежная. Там предусмотрены десять групп для детей от полутора до семи лет, включая отдельную группу для малышей до трех лет, а также условия для медицинского сопровождения.

Еще один объект на 240 мест передан городскому округу Щелково. Детский сад на улице Неделина занимает более 3,5 тысяч квадратных метров. Помимо групповых помещений, в нем оборудованы медицинский блок, музыкальный и физкультурный залы, предусмотрены охрана и видеонаблюдение.

На территориях всех трех учреждений благоустроили игровые и спортивные площадки с безопасным покрытием, установили теневые навесы, провели освещение и высадили зеленые насаждения. По данным министерства, муниципалитеты теперь смогут самостоятельно обеспечивать содержание, техническое обслуживание и развитие учреждений.