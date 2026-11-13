Школьникам Подмосковья рассказали о цифровой первой помощи

С 16 ноября в Подмосковье стартует новый цикл просветительских уроков проекта «Цифровой ликбез». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Урок по теме «Цифровая первая помощь» подготовили эксперты команды Лаборатории Касперского. Школьники узнают, как защитить устройство от вредоносных программ, восстановить безопасность аккаунта и разобраться с недостоверной информацией в сети.

Занятие проходит в формате короткого мультфильма, который предназначен для детей от 6 лет. Видеоматериалы рекомендуется смотреть вместе с родителями и учителями.

Видеоматериалы размещены на сайте «Цифрового ликбеза». В конце урока можно оценить полученные знания и пройти тест. По прохождению теста все участники получат сертификат.