Старший воспитатель из Ногинска вошла в топ‑500 наставников России

Старший воспитатель Центра образования № 10 Ирина Чамина стала финалистом всероссийского конкурса профессионального мастерства «Знание. Наставники» и вошла в топ‑500 лучших наставников страны. Это не просто строчка в рейтинге — за высоким результатом стоят месяцы кропотливой работы.

Чтобы попасть в число сильнейших, Ирина подготовила детальное портфолио, в котором собрала не только формальные показатели, но и живые истории поддержки молодых педагогов, а также собственные авторские практики, уже доказавшие свою эффективность на практике. Конкурс отбирал тех, чей опыт реально работает и помогает другим расти профессионально. И то, что из множества участников со всей России именно ее подход оказался в числе 500 лучших, — серьезное признание мастерства.

Всероссийский проект «Знание. Наставники» проходит с апреля по декабрь 2026 года. Организаторами конкурса выступают Российское общество «Знание» и Министерство просвещения России при поддержке ФГБУ «Росдетцентр». «Знание. Наставники» работает в единой логике с федеральным проектом «Педагоги и наставники» в рамках национального проекта «Молодежь и дети».