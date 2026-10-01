Администрация Серпухова провела встречу с жителями по вопросам ЖКХ

Встреча в формате выездной администрации состоялась в школе № 17. Глава округа Алексей Шимко вместе с заместителями, депутатами и руководителями управляющих компаний ответил на обращения жителей.

Участниками стали депутаты окружного Совета Максим Валиков, Андрей Тихонов, Олег Андрух и Игорь Ермаков, а также представители «Мособлгаза» и «МособлЕИРЦ».

Мероприятие началось с обращения, требующего юридического сопровождения: старый военный барак в деревне Вечери. Жители хотят перевести его из статуса многоквартирного дома в блокированную постройку, оформить и выкупить землю.

Новое постановление действует с этого года, но механизм пока не отлажен, а часть соседей сомневается в законности процедуры. Управление архитектуры и строительства приедет на место, поможет провести собрание собственников и объяснит порядок действий.

Второй вопрос касался дома № 49 по улице Советской. Капитальный ремонт крыши и фасада здесь выполнили в 2016 году, но здание течет и разрушается. Подготовка к зиме со стороны управляющей компании также вызывает вопросы у местных жителей. Алексей Шимко поручил заместителю взять ситуацию на контроль и найти решение.

Также жители обратились по восстановлению гаражного кооператива «Насыпь» в Пущине. Его ликвидировали в 2008 году, участок снят с кадастрового учета. Люди продолжают пользоваться гаражами, но остаются без электричества, дороги и организованного вывоза мусора.

Алексей Шимко озвучил пошаговый план и дал контакт профильного специалиста. Во вторник жители приедут на встречу по земле и кадастровой истории.

«Жилищно-коммунальное хозяйство — это не отрасль, а ежедневный комфорт людей. Постараемся обеспечить его каждому», — отметил глава муниципалитета.