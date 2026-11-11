Новый корпус школы № 4 в Реутове откроют к сентябрю 2027 года

В Реутове в 2027 году планируют открыть новый корпус школы № 4 на 750 мест. О ходе строительства образовательного учреждения рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время рабочей поездки в округ.

Готовность четырехэтажного здания достигла 45%. Сейчас рабочие возводят стены и перегородки, продолжают монолитные работы. В корпусе оборудуют учебные кабинеты, спортивный и актовый залы, а на территории — площадки для занятий спортом и школьных мероприятий.

Новое здание предназначено для учеников с седьмого по 11-й классы. Младшие школьники продолжат обучение в действующем корпусе, что позволит снизить нагрузку на помещения.

Штат педагогов уже укомплектован: в новую школу перейдут 24 учителя из соседнего здания.

Объект возводит инвестор по программе комплексного развития территорий. После завершения строительства его передадут муниципалитету.