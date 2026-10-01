Глава Одинцова проверил реконструкцию академии дзюдо в Звенигороде

Подрядчик завершает утепление фасадов и занимается остеклением. Внутри здания рабочие уже прокладывают канализацию, противопожарный водопровод, электрику и вентиляцию. Также идет обустройство систем водоснабжения. До конца октября закроют тепловой контур и начнут отделку внутренних помещений. На объекте задействовано 45 человек и 3 единицы техники.

Фасадные работы выполнены уже на 90%, мягкая кровля практически полностью уложена. Внутри приступили к укладке напольной и настенной плитки. Капитальный ремонт академии дзюдо полностью завершится осенью 2027 года. В учреждении появятся новые раздевалки, спортивные залы и вся необходимая инфраструктура для тренировок и проведения соревнований.

Площадь звенигородской академии дзюдо превышает 15 тысяч квадратных метров. Спортивный комплекс предназначен для проведения спортивных и культурно-просветительских мероприятий. В главном зале будет поле для мини-футбола, зоны для волейбола и художественной гимнастики, а также просторный зал для единоборств и тренировок.