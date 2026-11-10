Делегация проекта «Дети Мира» из Чувашии посетила Одинцовский округ

В Одинцово приехала делегация Международного проекта «Дети Мира» из Чувашской Республики. Юные участники представили зрителям творческую программу, посвященную культурному многообразию и единству народов.

Участниками встречи стали представители общественных организаций, в том числе организации «Дети войны», а также учащиеся общеобразовательных учреждений. Благословил проведение встречи настоятель Христорождественского храма в поселке Барвиха отец Иоанн.

«Такие проекты наглядно показывают, что культура — важная основа единства и взаимопонимания. Встречи детей из разных регионов помогают сохранять традиции, воспитывают уважение к истории и культуре народов нашей страны. Особенно значимо, что подобные инициативы проходят в Год единства народов России и объединяют вокруг искусства детей, родителей, общественные организации и жителей округа», — отметила председатель комитета по культуре округа Елена Хворостьянова.