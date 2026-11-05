Детский сад построят в ЖК «ЭВО» в Реутове

В Реутове завершается строительство детского сада на 180 мест. Дошкольное учреждение возводят на территории жилого квартала «ЭВО» на Комсомольской улице, сообщило Министерство жилищной политики Московской области.

В трехэтажном здании площадью три тысячи квадратных метров уже завершена внутренняя отделка. Сейчас специалисты заканчивают установку и настройку инженерных систем, оборудуют пищеблок и собирают мебель. Одновременно благоустраивают территорию: устанавливают игровые конструкции и теневые навесы, высаживают деревья и кустарники, обустраивают газоны.

«Дошкольное учреждение рядом с домом — это базовый запрос наших клиентов. Здание детского сада возводится в строгом соответствии со всеми технологическими требованиями, гарантирующими надежность и функциональность каждого квадратного метра. Мы тщательно проработали и прилегающую территорию — игровое и спортивное пространство будет комфортным и безопасным для детей всех возрастов», — отметил директор по продажам застройщика DOGMA в ЦФО Ильдар Газиев.

Детский сад примет восемь групп детей от двух до семи лет. Для воспитанников предусмотрены музыкальный и физкультурный залы, медицинский кабинет, современные игровые и спортивные площадки.

Всего в жилом квартале «ЭВО» планируется построить 10 многоквартирных домов, детские сады общей вместимостью 900 мест, две школы на 1850 учеников, две поликлиники и многоуровневые паркинги.