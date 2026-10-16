Самосвалы без документов на вывоз мусора задержали в четырех округах Подмосковья

В Подмосковье за неделю пресекли нарушения при обращении с отходами. Рейды прошли в четырех муниципалитетах, сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

В Волоколамске и Богородском округе проверили 47 грузовиков в ходе совместных рейдов профильных ведомств и ГИБДД. Полицейские задержали шесть самосвалов без разрешительных документов.

«Кроме того, в Дзержинском остановлена незаконная деятельность по обращению с отходами, полицейские задержали 11 самосвалов, 2 бульдозера, 2 экскаватора и погрузчик. Еще один водитель задержан полицией вблизи села Ромашково Одинцовского округа при попытке выгрузить строительный мусор», — отметил Тихон Фирсов.

Проверки проводились для пресечения незаконной транспортировки строительных отходов. Водителей без разрешительных документов задержала полиция.