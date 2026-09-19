Избирательные участки проверили в Химках

Второй день голосования продолжается в округе. Руководитель мониторинговой группы Центра общественного наблюдения Андрей Губанов проверил избирательные участки города.

Выбор граждан определит депутатский состав Государственной думы, Московской областной Думы и Совета депутатов округа.

Андрей Губанов отметил важность прозрачности и легитимности избирательного процесса, положительно оценив работу участков. По его словам, организация голосования находится на высоком уровне, а все необходимые условия для избирателей созданы.

Все 118 площадок для выборов работают в штатном режиме с 08:00 до 20:00. На каждом участке дежурят члены комиссии и наблюдатели, обеспечивающие порядок и контроль за ходом голосования.

Для тех, кто не может прийти лично, доступны голосование на дому — заявки принимаются до 14:00 20 сентября — и дистанционное электронное голосование для подавших заявление заранее. Подсчет голосов начнется 20 сентября после закрытия всех участков.