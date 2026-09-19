Глава Раменского округа поздравил со 100-летием ветерана Евгения Нижника

Глава Раменского округа Эдуард Малышев лично посетил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Нижника в день его 100-летия. Он поблагодарил почетного гражданина округа за вклад в безопасность страны.

Евгений Трофимович родился 19 сентября 1926 года. Когда началась война, он был еще школьником, но уже в 1942 году начал работать на военном заводе — по 12 часов в сутки, как и тысячи подростков, вставших к станкам вместо ушедших на фронт взрослых. В 1943 году его направили в Тамбовское военное авиационное училище, где он освоил профессию военного летчика и работал инструктором для иностранных экипажей.

После войны Евгений Трофимович стал педагогом. Пятнадцать лет он трудился в Ильинской школе № 26, воспитывая поколения детей. В 2025 году, в связи с 80-летием Победы и Годом защитника Отечества, решением Совета депутатов Раменского округа ему присвоено звание почетного гражданина.

«Когда сидишь рядом с таким человеком, когда слышишь его голос и его воспоминания — вся текущая суета отступает. Остается живая история, которую невозможно прочитать ни в одном учебнике», — сказал Эдуард Малышев.

После визита главы округа ветерана на дому посетили члены участковой избирательной комиссии. Несмотря на почтенный возраст, Евгений Трофимович воспользовался своим правом и проголосовал на выборах, в очередной раз продемонстрировав твердую гражданскую позицию.