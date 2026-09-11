Встреча администрации с жителями деревни Хорлово прошла в Воскресенске

10 сентября в поселке Хорлово городского округа Воскресенск состоялась выездная администрация. Жители обсудили с главой округа и представителями профильных служб вопросы благоустройства, содержания дорог, ЖКХ и земельных отношений.

10 сентября глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин, его заместители, профильные специалисты, депутаты округа и представители Воскресенского отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции провели выездную администрацию в поселке Хорлово.

Встреча состоялась в школе «Наши традиции», которая недавно открылась после капитального ремонта.

Основные вопросы жителей частного сектора и многоквартирных домов касались состояния дорог, благоустройства территорий, водоснабжения, ремонта подъездов, содержания контейнерных площадок и земельно-имущественных отношений.

Так, жительница деревни Шильково обратилась с вопросом ремонта дороги и содержания контейнерной площадки. В ближайшее время специалисты выполнят профилирование дорожного полотна, а состояние контейнерной площадки будет находиться на контроле.

Житель деревни Елкино поднял вопрос уличного освещения. По итогам обращения запланирована установка энергосберегающих светильников.

«Все вопросы понятны — решения в работе. Продолжим и дальше открытый и тесный диалог с жителями каждого населенного пункта округа», — отметил глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.