Студенты из Рязани и Тулы освоят профессию машиниста с помощью тренажеров ЦППК

Более 50 студентов из Рязанской и Тульской областей проходят подготовку для работы в локомотивных бригадах с использованием VR-технологий. Занятия проходят в учебно-практических лабораториях Центральной пригородной пассажирской компании и позволяют сочетать теоретические знания с тренировкой навыков в виртуальной кабине электропоезда.

С помощью VR-тренажеров будущие специалисты изучают устройство поезда и учатся действовать в различных условиях еще до выхода на практику. Виртуальная среда воспроизводит кабину электропоезда, маршруты и погодные сценарии, включая штатные и нестандартные ситуации.

В 2026 году специализированные лаборатории появились в Рязанском филиале ПГУПС и Узловском железнодорожном техникуме в рамках партнерства ЦППК с профильными учебными заведениями. После виртуальной подготовки студенты переходят к занятиям на учебных стендах, а затем — к практике в эксплуатационных депо на действующих электропоездах.

Такой формат помогает быстрее освоиться с реальными условиями работы. По итогам обучения выпускникам могут предложить трудоустройство в ЦППК. Компания также намерена продолжать оснащение учебных заведений регионов-партнеров современным оборудованием.