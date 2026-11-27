В Видновской клинической больнице Ленинского городского округа около половины всех операций выполняют малоинвазивно. С начала года высокотехнологичную помощь в медучреждении получили более 1,2 тысячи пациентов.

Такой подход в хирургии позволяет проводить вмешательства с минимальным травмированием тканей и снижает нагрузку на организм. Среди наиболее востребованных методик — лапароскопическая холецистэктомия, лапароскопическая герниопластика, артроскопия суставов, лазерное лечение варикозной болезни и эндоскопические вмешательства с биопсией для раннего выявления онкологических заболеваний. Отдельного внимания заслуживает хирургический стационар краткосрочного пребывания на 8 коек: здесь выполняют малоинвазивные операции, после которых пациент может быть выписан в тот же день или на следующие сутки.

«Малоинвазивные технологии — это максимум пользы при минимуме нагрузки для пациента. Сегодня около половины всех операций в нашей больнице проводятся именно так. Мы продолжим внедрять современные методики, чтобы помощь становилась еще доступнее и эффективнее», — отметил главный врач Видновской клинической больницы Алексей Кизилов. Развитие малоинвазивных технологий и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждении стало возможным благодаря обновлению оборудования. Доступность качественной медицинской помощи для жителей остается одним из приоритетных направлений работы муниципалитета.