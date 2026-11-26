С начала года сотрудники Главного управления ФССП России по Московской области составили 39 административных протоколов в отношении МКК «Финансовый аспект». Компанию оштрафовали на общую сумму свыше 5,7 миллиона рублей за нарушения при взыскании просроченной задолженности.

Поводом для проверок стали обращения жителей, которые жаловались на угрозы и психологическое давление. По словам заявителей, им, а также их родственникам и знакомым поступали сообщения с требованиями вернуть долг. В них угрожали распространить фотографии должников с паспортными данными в социальных сетях, разослать информацию коллегам и близким, а также использовали нецензурную лексику.

В ходе расследований приставы подтвердили изложенные в жалобах факты. Собранные материалы свидетельствовали, что компания, заинтересованная в возврате просроченной задолженности, организовывала ее взыскание с нарушением требований федерального закона № 230-ФЗ.

В каждом из рассмотренных случаев организацию признали виновной в правонарушении по части 1 статьи 14.57 КоАП РФ. При назначении наказания также учли, что ранее компанию уже привлекали к административной ответственности за аналогичные нарушения в других регионах страны.

Жители, столкнувшиеся с неправомерными действиями при взыскании долгов, могут обратиться в региональное управление ФССП через интернет-приемную на сайте r50.fssp.gov.ru, на личном приеме или направить жалобу через портал «Госуслуги».