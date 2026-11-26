В Подмосковье прошел семинар «Национальный режим 2026» для государственных и муниципальных заказчиков региона. Об этом сообщили в Комитете по конкурентной политике Московской области, организовавшем мероприятие совместно с электронной торговой площадкой «РТС-тендер».

В нем приняли участие более 300 специалистов: представители центральных исполнительных органов Московской области, подведомственных организаций, органов местного самоуправления, уполномоченных учреждений и заказчиков.

Участники разобрали ключевые аспекты закупок товаров российского происхождения. В программе — особенности описания объекта закупки и обоснования НМЦК, правила применения преференций отечественной продукции, а также случаи и порядок применения запретов, ограничений и преимуществ при закупках иностранных товаров, работ и услуг. Отдельное внимание уделили подтверждению страны происхождения товаров и требованиям к уровню локализации.

«Работа в контрактной системе — это ежедневный обмен информацией и обратная связь. И в этой работе важно использовать все доступные инструменты информирования: семинары, вебинары, консультации, аналитические материалы и цифровые сервисы», — рассказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В ноябре «РТС-тендер» запустил цикл обучающих мероприятий «Закупки Подмосковья: марафон для заказчиков и поставщиков», который продлится до 10 декабря. Он посвящен практике применения ключевых изменений в государственных и муниципальных закупках в 2026–2027 годах. Программы мероприятий и ссылки на регистрацию размещены на странице марафона.