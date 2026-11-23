В муниципалитетах Московской области за третий квартал 2026 года организовали более трех тысяч мероприятий по разъяснению земельного законодательства. Об этом сообщило Министерство имущественных отношений Московской области.

В их числе — личные приемы и консультации жителей, а также профилактические визиты. Работу по этому направлению курирует министерство имущественных отношений региона.

На встречах специалисты помогают собственникам разобраться в правилах использования земельных участков и требованиях законодательства. Жители спрашивают о допустимых видах использования земли, оформлении прав на участки, установлении их границ, необходимости освоения территории и последствиях длительного неиспользования недвижимости. Также граждан интересует, как устранить выявленные нарушения, например самозахват или нецелевое использование, и какие документы для этого требуются.

Наибольшее количество консультаций провели в Волоколамске и Орехово-Зуеве — по 280. В Мытищах состоялось 260 мероприятий.