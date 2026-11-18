По данным синоптиков, мокрый снег будет идти в округе в течение всего дня, а к вечеру высота снежного покрова может достигнуть 10 сантиметров. Для выполнения работ привлекут технику и 176 дорожных рабочих.

Специалисты и техника обрабатывают дороги и тротуары противогололедной смесью и расчищают снег.

В зимнем содержании дорог будут задействованы восемь подрядных организаций: шесть — на муниципальной дорожной сети и две — на региональной.

Предстоит обеспечить содержание 531 километра автомобильных дорог. Для зимнего содержания дорог предусмотрено свыше шести тысяч тонн противогололедной смеси.

В зимний период реализуется комплекс мероприятий по превентивной обработке дорожного полотна на участках с повышенной аварийностью — в первую очередь на подъемах и спусках. Там будет установлено более 10 дополнительных ящиков с противогололедной смесью.

Глава округа Владимир Волков обратился к водителям, которые еще не успели сменить резину на зимнюю, с просьбой не выезжать на дороги и пользоваться общественным транспортом.

На прием заявок по текущему содержанию продолжает работать чат «Люберцы + Дзержинский», куда подключены руководители и сотрудники управляющих и других профильных организаций. Также создан аналогичный чат в MAX.

Единая диспетчерская служба работает круглосуточно по телефонам: 8 (800) 350-19-66, 8 (499) 575-00-55. Обо всех нештатных ситуациях можно сообщать по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.