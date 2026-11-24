В 2026 году отечественный хоккей отмечает 80-летие: 22 декабря 1946 года стартовал первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой. В Серпухове сразу две команды вышли на лед в рамках областных соревнований.

В Первенстве студентов Московской области состоялась третья игра с участием серпуховского ХК «Звезда». Команда 2009 года рождения встретилась с хоккеистами Щелковского колледжа. Матч завершился уверенной победой «Звезды» со счетом 14:4. Еще одна встреча прошла в рамках Любительской молодежной хоккейной лиги. Серпухов представил ХК «Губернский колледж», соперником которого стал ХК «Крылья-Лобня». Наши хоккеисты также выиграли матч со счетом 10:6.

«Хоккей — удел сильных. За каждым результатом стоят регулярные тренировки, дисциплина и совместная работа игроков и наставников. Отдельная благодарность спортсменам и тренерам за преданность игре и достойное представление округа на областном уровне», — прокомментировал глава муниципалитета Алексей Шимко.

Обе победы стали результатом планомерной подготовки команд и работы тренерского штаба. Успешные выступления на областных соревнованиях подтверждают уровень развития хоккея в округе и интерес молодежи к этому виду спорта.