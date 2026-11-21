В ходе объезда глава округа и староста проверили содержание территории села Верхнее Мячково и выполнение наказов жителей. В этом сезоне у дома № 72А на улице Центральной модернизировали контейнерную площадку. Для пресечения несанкционированного сброса отходов на площадке установили камеру видеонаблюдения. Модернизация контейнерной площадки и установка камеры стали частью работы по содержанию территории населенного пункта.

По просьбам жителей, озвученным на выездной администрации, между улицами Береговой и Больничной обустроят лестницу. На 2027 год планируют расширение подхода к мемориалу. Эти решения приняты по итогам обращений жителей, прозвучавших на выездной администрации. Обустройство лестницы между улицами Береговой и Больничной и расширение подхода к мемориалу включены в планы работ.

Во время объезда глава округа и староста посетили конноспортивный клуб «Воля». Владимир Волков рассказал, что уже бывал здесь с дочерями — они приезжали на конную прогулку. Посещение клуба стало частью объезда населенного пункта.

«Благодарю Сергея Николаевича за вовлеченность и участие в развитии населенного пункта!» — сказал Владимир Волков.

Ранее по губернаторской программе «Светлый город» у храма Рождества Пресвятой Богородицы построили линию освещения. Линия освещения у храма появилась в рамках губернаторской программы «Светлый город». Работа по содержанию территории села Верхнее Мячково и выполнению наказов жителей продолжается. В ходе объезда глава округа и староста проверили содержание территории и выполнение наказов жителей, модернизированную контейнерную площадку у дома № 72А на улице Центральной с установленной камерой видеонаблюдения, обсудили обустройство лестницы между улицами Береговой и Больничной и расширение подхода к мемориалу на 2027 год, а также посетили конноспортивный клуб «Воля». Владимир Волков поблагодарил Сергея Николаевича за вовлеченность и участие в развитии населенного пункта. Ранее по губернаторской программе «Светлый город» у храма Рождества Пресвятой Богородицы построили линию освещения.