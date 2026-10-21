Москвичам рассказали о погоде на эту неделю

Синоптик Макарова: в Москве на этой неделе будет до +13 градусов

В Москве на этой неделе будет сухая погода, температура воздуха составит +11-13 градусов. Об этом сообщила сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в беседе с ТАСС .

«В дневные часы в среду прогнозируется 11-13 градусов. Эта же температура сохранится и в четверг, и в пятницу», — сказала она.

По словам синоптика, осадков в столице не должно быть, потому что начался сухой период. В ночь на четверг в городе будет +1-3 градуса, в ночь на пятницу — +3-5 градусов. Также ожидается преимущественно слабый восточный ветер до 2-7 метров в секунду и юго-восточный до 5-10 метров в секунду.

Ранее автоэксперт Игорь Моржаретто посоветовал выбирать время перехода с летних шин на зимние исходя из погодных условий в своем регионе. Ориентиром может стать падение среднесуточной температуры примерно до +5 градусов.