Зеленский оценил новый пакет помощи США
Зеленский: США передадут Украине столь необходимые дальнобойные ракеты
В новом пакете военной помощи США для Украины присутствуют дальнобойные ракеты. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X.
«В новом пакете США передадут столь необходимые ракеты большой дальности, противотанковые средства, высокоточные артиллерийские боеприпасы и другое вооружение», — написал он.
Зеленский добавил, что для ВСУ этот пакет помощи играет решающее значение в свете ухудшения ситуации по всей линии боевого соприкосновения.
Ране США объявили о поставках Украине новых вооружений на 275 миллионов долларов. В транш включили средства для химической, ядерной и биологической защиты, стрелковое оружие и патроны к нему, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, снаряды для РСЗО HIMARS.
Ранее в НАТО призвали разрешить Украине бить западным оружием по России.