Зеленский оценил новый пакет помощи США

Зеленский: США передадут Украине столь необходимые дальнобойные ракеты

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

В новом пакете военной помощи США для Украины присутствуют дальнобойные ракеты. Об этом украинский президент Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X.

«В новом пакете США передадут столь необходимые ракеты большой дальности, противотанковые средства, высокоточные артиллерийские боеприпасы и другое вооружение», — написал он.

Зеленский добавил, что для ВСУ этот пакет помощи играет решающее значение в свете ухудшения ситуации по всей линии боевого соприкосновения.

Ране США объявили о поставках Украине новых вооружений на 275 миллионов долларов. В транш включили средства для химической, ядерной и биологической защиты, стрелковое оружие и патроны к нему, высокоточные авиационные боеприпасы, противотанковые ракетные комплексы Javelin, артиллерийские боеприпасы калибра 105 и 155 миллиметров, снаряды для РСЗО HIMARS.

Ранее в НАТО призвали разрешить Украине бить западным оружием по России.

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