Военный из США Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке

Американский военный Гордон Блэк не признал вину в угрозе убийством девушке во Владивостоке. Об этом сообщило РИА «Новости» .

На первом заседании, 6 июня, в Первомайском районном суде Владивостока американец заявил о доверии к суду и отметил, что понимает, почему ему предъявили обвинения. Когда судья спросил о признании вины, то мужчина обещал выразить свою позицию позже.

Сегодня, 17 июня, проходит второе заседание по его делу. Блэк свою вину в покушении не признал. Однако частично согласился с кражей 10 тысяч рублей. Но отметил, что у него не было умысла брать деньги.

История произошла в апреле. Гордон Блэк приехал к девушке во Владивосток после их знакомства в Корее. В какой-то момент пара поссорилась. По версии правоохранителей, американец больно схватил девушку за шею. Она восприняла этот жест как угрозу своей жизни. Потом иностранец взял 10 тысяч рублей из ее кошелька.

Полицейские задержали Блэка в начале мая. Суд отправил его в изолятор до 2 июля по подозрению в краже. По информации NBC News, мужчина служил в составе американского контингента в Южной Корее. В Россию он прибыл по своей инициативе.