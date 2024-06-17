Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о запрете на переговоры с Россией и загнал свою страну в ловушку. Полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в эфире YouTube-канала Daniel Davis/Deep Dive заявил, что политик просто побоялся идти на диалог.

«Зеленский на самом деле боится вести переговоры и, по сути, издал указ, который предотвращает любые переговоры с Россией», — сказал он.

По мнению Бода, положение Зеленского плачевное. Он уверен, что президент осознал — ему не удастся достичь успеха, ведь шанс на более выгодное для Украины дипломатическое решение упустили в марте 2022 года.

Идея украинского руководства состояла в том, чтобы обескровить Россию, заявил полковник. Однако добиться этого не удалось. Бод пришел к выводу, что Украина попала в собственную ловушку.

В Швейцарии завершился мирный саммит, на который не пригласили Россию. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что для разрешения кризиса потребуется участие обеих сторон.