Расчет «Солнцепека» уничтожил позиции ВСУ под Соледаром

Расчет ТОС-1А «Солнцепек» тульского соединения ВДВ выжег украинские позиции под Соледаром в Донбассе. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Специалисты РХБЗ ВДВ наносят сокрушительные удары 220-миллиметровыми термобарическими снарядами по позициям ВСУ в районе Соледара», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что бойцы при помощи «Солнцепеков» уничтожают опорные и наблюдательные пункты, заглубленные укрытия и схроны со снарядами ВСУ.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что военные России ударили по позициям ВСУ аналогом «Солнцепека». Журналисты отметили, что в ходе удара удалось ликвидировать большое число живой силы противника.