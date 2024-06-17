Беспилотники самолетного типа обезвредили в Воронежской области

В Воронежской области ночью уничтожили два беспилотника самолетного типа. Опасность атаки с воздуха по-прежнему сохранилась, заявил в своем Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Минувшей ночью над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены два БПЛА самолетного типа», — заявил он.

Никто не пострадал, уточнил Гусев. По последней информации, разрушений на земле не зафиксировали. Губернатор предупредил, что режим опасности атаки беспилотниками, введенный около часа ночи, сохранился.

Система ПВО трижды сработала над Липецком. Власти сообщили о четырех сбитых беспилотниках, из них три дрона подавили над промзоной. Незадолго до полуночи украинский беспилотник уничтожили в Краснодарском крае. Минобороны сообщило о предотвращенной террористической атаке.