Возможны спекуляции. Как изменятся цены на автомобили из-за санкций против Мосбиржи
Аналитик Попов: цены на автозапчасти вырастут максимум на 15%
Санкции США против Мосбиржи могут повлиять на автомобильный рынок. Некоторые аналитики допускают рост цен на машины и запчасти к ним. Что будет с авторынком — в материале 360.ru.
Рынок автомобилей чувствителен к любым колебаниям курса, и на него порой влияет даже незначительное колебание валют, отметило издание Autonews. Казалось бы, что уж говорить о таком серьезном событии, как прекращение торговли долларом и евро на Мосбирже. Однако, по мнению независимого автоэксперта Дмитрия Попова, «мир не рухнет». Он назвал три причины, по которым не стоит слишком сильно беспокоиться по этому поводу.
Причина № 1. Биржа — не единственный способ торговли
На инвестиционном рынке действительно произошел кратковременный «волатильный прыжок волнения», когда Мосбиржа объявила о прекращении торговли долларами и евро. Однако, если, например, закрывается нефтяная биржа, это не означает прекращение торговли нефтью — то же самое с долларом, пояснил Попов.
«Можно торговать напрямую через банки, то есть когда вы приходите в банк, и банк заявляет курс. <…> Кроме того, есть другие биржи, и банки могут через представительство в России завозить валюту», — отметил он.
Причина № 2. Прирост цен будет небольшим
«В качестве массового инструмента обхода с большим оптом валюты может выступить торговля через „банки-прокладки“, которые будут снимать свою курсовую маржу. С учетом этого прирост цены в стоимости запчастей составит процентов 10, максимум 15, при том что сильно оптовых закупок запчастей на самом деле не производится», — рассудил собеседник 360.ru.
Правда, он допустил, что появятся спекулянты, которые воспользуются волнениями и станут задирать цены на все 20-30%.
Причина № 3. У России есть китайский рынок
В Россию продолжают завозить китайские автомобили и запчасти, а торговля с КНР идет не в долларах и евро, а в рублях и юанях.
«По юаням мы себя чувствуем вполне неплохо — и по курсу, и по количеству валюты, и по торговле на бирже. Если говорить о китайском автопроме, то вообще ничего не поменяется», — указал Дмитрий Попов.
В то, что после небольшого подорожания автомобили и запчасти вновь подешевеют, он верит не слишком сильно — утверждает, что за свою жизнь «ни разу не видел, чтобы что-то дешевело значимо и существенно».
«Если что-то продают, условно, по 100 рублей, а потом в результате волатильности рынка оно стало стоить 150, то потом, когда ситуация вернется назад, оно к 100 не вернется. Все равно оно вернется к 120-130», — заметил эксперт.
Ранее финансовые аналитики рассказали 360.ru, как вывести валюту с брокерских и накопительных счетов и где выгоднее ее купить после введения американских санкций против Мосбиржи.