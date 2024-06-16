Возможны спекуляции. Как изменятся цены на автомобили из-за санкций против Мосбиржи

Санкции США против Мосбиржи могут повлиять на автомобильный рынок. Некоторые аналитики допускают рост цен на машины и запчасти к ним. Что будет с авторынком — в материале 360.ru.

Рынок автомобилей чувствителен к любым колебаниям курса, и на него порой влияет даже незначительное колебание валют, отметило издание Autonews. Казалось бы, что уж говорить о таком серьезном событии, как прекращение торговли долларом и евро на Мосбирже. Однако, по мнению независимого автоэксперта Дмитрия Попова, «мир не рухнет». Он назвал три причины, по которым не стоит слишком сильно беспокоиться по этому поводу.

Причина № 1. Биржа — не единственный способ торговли

На инвестиционном рынке действительно произошел кратковременный «волатильный прыжок волнения», когда Мосбиржа объявила о прекращении торговли долларами и евро. Однако, если, например, закрывается нефтяная биржа, это не означает прекращение торговли нефтью — то же самое с долларом, пояснил Попов.

«Можно торговать напрямую через банки, то есть когда вы приходите в банк, и банк заявляет курс. <…> Кроме того, есть другие биржи, и банки могут через представительство в России завозить валюту», — отметил он.

Причина № 2. Прирост цен будет небольшим

«В качестве массового инструмента обхода с большим оптом валюты может выступить торговля через „банки-прокладки“, которые будут снимать свою курсовую маржу. С учетом этого прирост цены в стоимости запчастей составит процентов 10, максимум 15, при том что сильно оптовых закупок запчастей на самом деле не производится», — рассудил собеседник 360.ru.

Правда, он допустил, что появятся спекулянты, которые воспользуются волнениями и станут задирать цены на все 20-30%.

Причина № 3. У России есть китайский рынок

В Россию продолжают завозить китайские автомобили и запчасти, а торговля с КНР идет не в долларах и евро, а в рублях и юанях.

«По юаням мы себя чувствуем вполне неплохо — и по курсу, и по количеству валюты, и по торговле на бирже. Если говорить о китайском автопроме, то вообще ничего не поменяется», — указал Дмитрий Попов.