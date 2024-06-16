16 июня 2024 23:10 Сценарий оказался тупиковым. Какие итоги подвели на «мирном саммите» в Швейцарии Политолог Станкевич: в Швейцарии не стали обсуждать тупиковый план Зеленского 1 2 1 Фото: Официальный сайт президента Украины Мир

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Двухдневная конференция по Украине завершилась в Швейцарском городе Бюргеншток. На «саммите мира» присутствовали представители 92 государств, хотя изначально планировалось собрать 160 делегаций. Итоги встречи ограничились лишь коммюнике общего содержания. Какие пункты включила в себя декларация и что должно последовать за «мирным саммитом» — в материале 360.ru.

Ультиматум от «цивилизованного мира» «Мирный саммит» в Швейцарии готовили фактически полтора года. Еще в сентябре 2022-го президент Украины Владимир Зеленский сформулировал свой ультиматум, который позже представили в виде плана из 10 пунктов, напомнил 360.ru независимый аналитик, политолог Сергей Станкевич. «И там была токсичная триада, три требования к России: граница 91-го года, репарации и трибунал. То есть, фактически, это был ультиматум о капитуляции, предъявленный Москве. И вот с тех пор, фактически полтора года готовилось это действо, которое мы видели в Швейцарии», — рассказал эксперт. В течение 2023 года состоялись четыре встречи на уровне советников по безопасности стран — «саммит мира» в Швейцарии должен был увенчать дипломатическое наступление украинских властей. Смысл заключался в том, чтобы сформировать международную коалицию вокруг ультиматума Зеленского.

Чтобы он стал уже ультиматумом от так называемого цивилизованного мира. Все это делается без участия России. А когда уже коалиция вокруг ультиматума оформлена, тогда пригласить Россию, чтобы поставить перед фактом, и приглашать уже не для переговоров, а для того, чтобы вручить коллективный ультиматум и потребовать исполнение под угрозой какого-то санкционного остракизма. Сергей Станкевич политолог

Фото: РИА «Новости»

Содержание итогового коммюнике саммита мира по Украине В первую очередь в документе обозначили важность диалога со всеми сторонами конфликта. Достижение всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине должно быть основано на Уставе ООН, включая принцип суверенитета, независимости и территориальной целостности. Также участники саммита заявили о важности свободного судоходства по Черному и Азовскому морям для обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В документе говорится о полном обмене пленными и передаче Запорожской АЭС под контроль Украины. Но даже это общее коммюнике поддержали далеко не все участники конференции. С положениями декларации не согласились Индия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия, Мексика, Армения, Индонезия, Таиланд и Словакия, а также Ватикан.

Фото: Pxhere

Коммюнике представляет собой лишь общие слова про верность международному праву, отметил Станкевич. «Никто не стал обсуждать ультиматум Зеленского, то есть вообще не стал. И Зеленскому под угрозой неявки почти всех пришлось срочно перекроить повестку дня. Он из 10 пунктов убрал семь и оставил три, которые не вызывают возражений. Там ядерная безопасность, продовольственная безопасность и обмен пленными. <…> По этим трем пунктам высказаны достаточно простые, банальные и бесспорные суждения», — отметил политолог. Никакой коалиции вокруг ультиматума не образовалось. Кроме того, в ходе дискуссии более половины выступавших говорили о необходимости присутствия России на дальнейших обсуждениях, добавил эксперт.

Рухнула затея с безальтернативностью этого мирного документа. Сергей Станкевич политолог

Фото: Медиасток.рф

Тупиковый сценарий Буквально накануне открытия саммита в Швейцарии президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД выдвинул мирную новую инициативу. Там речь шла об условиях, на которых Кремль готов обсуждать дипломатическое завершение украинского конфликта, напомнил Станкевич. «В самой Швейцарии прозвучавшая из Москвы инициатива не обсуждалась, но она постоянно незримо там присутствовала. И в кулуарах, и на пресс-конференциях она упоминалась постоянно. Это означает, что ультимативное направление со стороны Киева — тупиковое», — подчеркнул эксперт. На следующем мирном форуме будут обсуждать другие предложения, в том числе российские. И непременно с участием РФ, отметил политолог. «То есть первый сценарий оказался тупиковым и завершен в Швейцарии, a второй сейчас будет развиваться», — добавил Станкевич.

Фото: РИА «Новости»

Надо входить в переговорный процесс Украина, как и многие ее западные союзники, уже отвергла мирную инициативу Путина. Немедленное согласие и не предполагалось, считает политолог. «Дело в том, что пока ситуация была несимметрична. С одной стороны, был ультиматум Зеленского, а со стороны России вроде бы была готовность к переговорам, но внятная, детальная переговорная позиция отсутствовала. Была только достаточно растяжимая формула о демилитаризации и денацификации», — отметил Станкевич. Теперь этот пробел восполнили: против ультиматума Зеленского появилась мирная инициатива Кремля. Российский план довольно жесткий, и на Украине нет ни одного политика, который бы решился не то что принять эту формулу, а даже обсуждать ее. «Но это сделано не на злобу дня. Эта инициатива, как я понимаю, заявлена надолго. И всякий день придется взвешивать всем сторонам конфликта, и союзникам Киева взвешивать, стоит ли продолжать», — отметил эксперт. По его словам, взвешивание будет происходить на фоне существующей переговорной позиции России.

Надо входить в процесс переговоров, и уже в ходе переговоров стремиться сблизить позиции. А просто заниматься такими демонстративными действиями, как мы видели в Швейцарии, это дело бесперспективное. Сергей Станкевич политолог

Фото: Официальный сайт президента Украины

Глава швейцарского МИД Иньяцио Кассис признал, что ни один пункт из коммюнике конференции по Украине в Швейцарии нельзя воплотить без участия России. Зеленский в свою очередь анонсировал второй «саммит мира» по Украине, на котором должны зафиксировать «реальное окончание конфликта». Украинский лидер выразил надежду на присутствие России на следующей встрече — это станет свидетельством того, что страна стремится к завершению противостояния. Также президент Украины заявил о готовности к переговорам с Россией «уже завтра» при одном условии — российским войскам необходимо отступить до границ 2022 года.