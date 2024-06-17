Полина Гагарина рассказала, почему бросила пить

Полина Гагарина решила, что без алкоголя лучше жить и перестала его употреблять

Певица Полина Гагарина больше не хочет употреблять алкоголь. Об этом она рассказала на шоу «Кстати».

Артистка отметила, что раньше тоже старалась не налегать на спиртное. Она могла позволить себе выпить только на праздниках. Теперь позиция звезды поменялась в более радикальную сторону.

«Я решила, что без всего этого лучше», — сказала она.

Вокалистка объяснила, что будет больше времени уделять семье и творчеству.

Ранее Гагарина поставила в неудобное положение своего экс-супруга Дмитрия Исхакова на шоу «Контакты». По правилам передачи, участникам задают вопросы, а отвечать на них можно вместе с людьми, находящимися в телефонной книге. Артистка обратилась за помощью к бывшему мужу и попросила решить математическую задачу, но попытка оказалась провальной.