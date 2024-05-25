В НАТО призвали разрешить Украине бить западным оружием по России

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал натовские страны снять ограничения на удары Украины западным оружием по объектам на российской территории. Об этом он заявил в интервью The Economist .

Генсек подчеркнул, что у альянса нет планов вводить свои контингенты на украинскую территорию. По его словам, союзникам пора задуматься над тем, чтобы снять некоторые ограничения для Киева.

«Особенно сейчас, когда в Харькове, недалеко от границы, идет много боевых действий, из-за того, что Украина не имеет возможности использовать это оружие против законных военных целей на территории России, ей очень трудно защитить себя», — заявил он.

При этом он признал, что это может привести к эскалации конфликта, добавив, что нельзя допустить его превращения в «полноценную войну между Россией и НАТО в Европе».

До этого Столтенберг заявил, что натовские системы противовоздушной обороны не будут сбивать российские ракеты над Украиной.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что рабочие группы в штабе альянса пытаются найти способ для участия блока в украинском конфликте, отказавшись раскрыть детали.