Почти три тысячи убийц и наркоторговцев стали новобранцами ВСУ

WP: более 2750 человек освободили из украинских тюрем и мобилизовали в ВСУ

Запустили набор осужденных в Вооруженные силы Украины. Почти три тысячи человек, отбывавших наказание за наркопреступления и убийства, приняли на службу в армию, сообщила газета The Washington Post .

Из украинских тюрем мобилизовали более 2750 мужчин младше 57 лет, осужденных за торговлю наркотиками, кражу телефонов, разбойные нападения и убийства. Генштаб ВСУ пошел на это из-за крайней нехватки личного состава. Заключенным пообещали амнистию за участие в боевых действиях в составе штурмовых бригад. В общей сложности в армию планировали призвать не менее четырех тысяч таких новобранцев.

«Никто не верит в это, но нам это нужно. <…> Они все будут бежать, как Форрест Гамп», — заявил один из военных чиновников.

Он не уверен, что призыв осужденных на Украине решит проблему кадрового голода. Собеседник издания участвовал в отборе и заявил, что бывшие заключенные могут устроить беспорядки на линии боевого соприкосновения или дезертировать.

Мобилизация осужденных на Украине началась в мае. Освобождение из тюрем и отправка в войска происходили через суд. В первые же недели одобрили 350 заявок.