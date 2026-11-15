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    Впервые в истории SpaceX поймала корабль Starship после возвращения с орбиты

    Фото: РИА «Новости»

    Корабль Starship вернулся на космодром Starbase в Техасе, сделав более 14 витков вокруг Земли. В воздухе его захватили механические «руки» башни Mechazilla. Трансляцию вели на странице SpaceX в соцсети X.

    Корабль пробыл в космосе 22,5 часа, за это время он развернул 26 спутников Starlink версии V3.

    Ранее осуществляли захват только первой ступени, сам корабль приводнялся. Сам корабль после орбитального полета таким способом вернули впервые.

    Специалисты планировали вернуть на стартовую площадку обе части самой мощной ракеты в мире. Но ускоритель Super Heavy во время этого запуска не смог вернуться к башне и его уничтожили над Мексиканским заливом. Причиной стала техническая неполадка.

    Успех манипуляции Mechazilla стал важнейшим шагом к созданию многоразовой космической системы. Это поможет удешевить космические запуски и реализовать космические программы.

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