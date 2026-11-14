Взрыв в воде. Чем закончился рискованный запуск гигантской ракеты Илона Маска

Компания SpaceX вывела космический корабль Starship на орбиту, однако авария ускорителя сорвала двойной захват ступеней. Об этом сообщило агентство Reuters .

Инженеры провели запуск в пятницу, 13 ноября 2026 года, с космодрома Starbase в штате Техас. Специалисты планировали вернуть на стартовую площадку обе части самой большой и мощной ракеты в мире. Однако автоматика прервала возврат ускорителя Super Heavy v3 Booster 22 из-за технической неполадки.

Система безопасности отвела первую ступень в сторону воды. Ускоритель упал в Мексиканский залив и взорвался. Космический корабль Starship 42 продолжил полет, он успешно достиг орбиты.

На орбите корабль подготовил к развертыванию 26 новейших спутников связи Starlink. Аппарат совершит 15 витков вокруг Земли на высоте около 275 километров. В субботу корабль впервые попробует вернуться в механические захваты стартовой башни, весь полет продлится 22 часа.

Илон Маск хочет полностью сохранять все элементы ракеты для их повторного использования. Такой подход позволит увеличить частоту запусков для строительства лунных баз и полетов людей на Марс.

Во время предыдущих 14 испытаний корабли Starship всегда падали в океан, в сентябре аппарат впервые вышел на орбиту без попытки спасения ступеней.