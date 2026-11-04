Политолог Сипров: демократы не помешают диалогу России, США и Китая

Переход конгресса США под контроль Демократической партии не заставит Дональда Трампа от поиска договоренностей с Россией и Китаем. Об этом в комментарии 360.ru заявил политолог Вадим Сипров.

Он пояснил, что представители Демократической партии прекрасно понимают необходимость учитывать интересы других крупных держав, несмотря на существующие между ними противоречия.

«Американцам придется считаться и с Китаем, и с Россией. Соответственно, это понимают не только в Белом доме, это прекрасно понимают и трезвомыслящие политики в лагере демократов», — отметил Сипров.

Политолог обратил внимание на предстоящий саммит АТЭС в китайском Шэньчжэне. Он допустил, что на его полях может состояться трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая.

По словам Сипрова, возможные переговоры могут стать первым шагом к согласованию новых принципов взаимодействия между мировыми державами. При этом он предостерег от преждевременных ожиданий масштабных международных соглашений

Эксперт добавил, что попытки помешать внешнеполитическим инициативам Трампа могут привести к негативным последствиям для всех участников международных процессов, поэтому демократическое большинство в конгрессе не станет препятствием для диалога между Вашингтоном, Москвой и Пекином.

Почему американские избиратели передали палату представителей и сенат в руки кандидатов от Демократической партии, что стало причиной разгромного поражения республиканцев и как Дональд Трамп намерен противостоять настроенному против него конгрессу — в материале 360.ru.