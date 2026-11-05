США не прислали делегацию на переговоры по Украине

Rapporteur: США не приехали в Брюссель на консультации по Украине

Представители США приняли участие в консультациях по Украине в Брюсселе в дистанционном формате, не прибыв в штаб-квартиру Еврокомиссии. Вместо общего заседания делегации провели отдельные переговоры, сообщило издание Rapporteur .

В консультациях участвовали представители Франции, Германии, НАТО, Великобритании и Всемирного банка. Еврокомиссию представлял глава кабинета председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен Бьорн Зайберт.

Обсуждение разделили на два направления. Еврокомиссия сосредоточилась на восстановлении украинской экономики и привлечении инвестиций, а вопросы гарантий безопасности Украине решили вынести на отдельную встречу в штаб-квартире НАТО.

Второй раунд консультаций пройдет в четверг. В нем должны участвовать представители США, Великобритании, Франции и Германии, к обсуждению также намерена присоединиться Еврокомиссия. По данным источников Rapporteur в НАТО, встреча пройдет на техническом уровне и подготовит почву для переговоров чиновников более высокого ранга.

Первую встречу по Украине с участием США и России запланировали на 10–11 ноября в Абу-Даби.