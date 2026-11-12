Полный Хуанг. Почему отставка главы Nvidia плохая новость для всего мира и лично для вас
Отставка главы Nvidia Дженсена Хуанга поставила под вопрос будущее чуть ли не всего мира. Именно эта компания производит практически все чипы для ИИ. Судьба целых стран держалась на одном человеке: что за шпионский роман «сломал» Хуанга, почему под удар попал Тайвань и как это повлияет лично на вас — в материале 360.ru.
Почему Тайвань важен всему миру
Чтобы понять глубину кризиса, достаточно посмотреть на карту мирового производства электроники. Небольшой остров в Тихом океане держит в руках ключевой рубильник всей современной цивилизации.
На долю тайваньской компании TSMC приходится более 72% мирового рынка контрактного производства микросхем и свыше 90% самых передовых, сверхтонких чипов на планете.
На TSMC физически выплавляются, режутся и упаковываются кремниевые пластины, без которых невозможна работа практически ни одного современного устройства — от айфонов, ноутбуков и медицинских томографов до бортовых компьютеров автомобилей, спутников и дата-центров искусственного интеллекта.
Построить аналог таких заводов в другой точке мира за пару лет невозможно. Поэтому экономику острова называют «кремниевым щитом»: Тайвань настолько критически важен для выживания мировой IT-индустрии, что любая нестабильность вокруг него моментально грозит глобальным параличом производства техники.
В этой системе тайваньские заводы выступают как незаменимые «руки» мировой индустрии, но главным «мозгом» и заказчиком для них в последние годы стала Nvidia во главе с Дженсеном Хуангом.
Еще 10–15 лет назад Хуанг сделал ставку на платформу CUDA и вычисления для нейросетей. Когда мир охватил бум искусственного интеллекта, многомиллиардные заказы Nvidia превратились для тайваньских фабрик в главный двигатель сверхприбылей и роста всей экономики острова. Теперь все это под ударом.
Почему просто не заменить Хуанга?
Дженсен Хуанг руководил Nvidia с момента ее основания в 1993 году. За 33 года он превратил компанию из стартапа в одну из самых дорогих организаций планеты. Капитализация Nvidia лишь недавно штурмовала исторические вершины.
Хуанг придерживался достаточно рискованного стиля управления. У него не было «второго номера». Примерно 60 топ-менеджеров компании подчинялись лично ему.
У Хуанга (он сам родом с Тайваня) были выстроены почти семейные отношения с основателем и руководством TSMC.
В азиатском бизнесе личное доверие часто важнее контрактов: фактически, под честное слово Дженсена Хуанга тайваньцы строили новые линии и отдавали Nvidia лучшие производственные квоты, отодвигая конкурентов, таких как AMD и Intel.
Очевидных преемников у Хуанга нет. Это прекрасно понимает рынок. Аналитики считают, что без него Nvidia потеряет 25% своей стоимости, колоссальные деньги. С начала скандала с Хуангом компания уже лишилась половины триллиона долларов.
Роман о китайской шпионке
В конце октября The New York Times заявила, что спецслужбы США подозревают в работе на разведку Китая бизнесвумен Элис Хуанг, она имела близкие отношения с главой Nvidia.
Позже выяснилось, что у них был роман. Дженсен Хуанг признался в измене. Его избранница работает при этом в сингапурской, а значит и китайской, компании Megaspeed, она закупает у Nvidia чипы.
Эти чипы администрация Белого дома разрешает ввозить в Китай лишь под строжайшими ограничениями.
Теперь в конгрессе считают, что контакт Хуанга с Хуанг позволял их обходить. Американские законодатели уже начали настаивать на ужесточении экспорта чипов в КНР.
Хуанг оказался настолько важен, что совет директоров Nvidia фактически «простил» ему роман с китаянкой. Всего неделю назад визионеру выразили доверие.
Однако уже в среду, 11 ноября, пресса сообщила, что у Дженсена Хуанга была и еще одна внебрачная вязь. Это побудило совет директоров пересмотреть вопрос, 12 ноября CEO Nvidia отправили в отставку.
Как проблемы Хуанга повлияют на нас
Отставка Хуанга, одного человека, ударила по всей мировой экономике в самый уязвимый момент. Nvidia не зря считается одной из важнейших компаний. Она — единственный производитель компьютерных чипов для искусственного интеллекта.
Эти чипы нужны для всех видов технологий. От видеоигр и автопилота в автомобилях, до огромных центров обработки данных. Что еще важнее, такие чипы используются для крупных языковых моделей и генеративных систем.
Заводы тайваньской TSMC печатают чипы не только для Nvidia, но и для Apple, Qualcomm и MediaTek. То есть для подавляющего большинства айфонов, Android-смартфонов и ноутбуков в мире.
Чтобы компенсировать риски из-за дефицита мощностей и нестабильности заказов, TSMC уже рассматривает повышение цен на передовую упаковку чипов на 10–20%.
Любой рост себестоимости на тайваньском конвейере по цепочке закладывается в финальный ценник гаджетов на полках магазинов по всему миру. Проще говоря — техника, возможно, станет дороже.
Кроме того, Nvidia за последние годы стала главным локомотивом мирового фондового рынка. Ее акции лежат в портфелях миллионов частных инвесторов и крупнейших пенсионных фондов США, Европы и Азии.
Обвал котировок компании на сотни миллиардов долларов за считаные дни уже потянул вниз весь технологический сектор. Если инвесторы разочаруются в темпах развития искусственного интеллекта без его главного идеолога, нас ждет затяжная финансовая коррекция.
Итог для обычного потребителя неутешителен. В ближайшие пару лет нужно готовиться к росту цен на технику и перебоям с поставками новой электроники.