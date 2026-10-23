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    Медведь растерзал сторожа на севере Красноярского края

    Фото: РИА «Новости»

    На севере Красноярского края медведь растерзал сторожа на территории лесопилки, расположенной в нескольких километрах от села Богучаны. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по региону.

    «По предварительным данным, утром 23 октября 2026 года на лесопилке рядом с селом Богучаны местный житель подвергся нападению медведя. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — уточнили в ведомстве.

    В СК отметили, что охотники уже обезвредили напавшего на мужчину хищника. Следователи сейчас проводят проверку, устанавливая все обстоятельства произошедшего. После нее примут процессуальное решение. Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в связи с нападением хищников на людей.

    Ранее в Архангельской области медведь растерзал 49-летнего мужчину, собирающего ягоды в лесу. После этого региональные власти направили в деревни охотников для защиты людей, выдав им разрешения на устранение угрозы.

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