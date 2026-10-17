Братья Запашные назвали тигрят Боб и Марли в честь ямайского певца

Тигрят в Большом московском зоопарке назвали в честь ямайского музыканта Боба Марли. Об этом РИА «Новости» рассказал генеральный директор цирка, народный артист РФ Эдгард Запашный.

У братьев Запашных есть традиция — называть цирковых тигров в честь известных и уважаемых певцов и певиц, некоторых они знают лично.

«Есть певцы, которых уже нет на этом свете. Мы сейчас назвали одного тигренка Бобом, в честь Боба Марли, а его родного брата назвали Марли, и у нас на манеже теперь выступает союз двух братьев, названный в честь великого певца Боба Марли», — отметил Запашный.

Одного из тигров назвали в честь солиста немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который однажды подержал его на руках за кулисами после шоу. Линдеманн приезжал в Москву около пяти лет назад.

Запашный ранее признался, что научился у тигров искренности в проявлении чувств. По его словам, природная честность хищников является лучшим примером, чем человеческая.