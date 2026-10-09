На Калининградскую область обрушился шторм

Шторм в Калининградской области повалил деревья и повредил машины. Кадры непогоды оказались в распоряжении 360.ru.

Утром 9 октября ветер повалил деревья в нескольких районах Калининграда. Также он повредил машины и оборвал линии электропередачи.

В регионе действует оранжевый уровень погодной опасности. Циклон «Фелиция» принес шторм и на море. На побережье Куршской косы разбушевалась песчаная метель. Скорость ветра в области достигает 27 метров в секунду, сообщили в МЧС.

Кроме того, в Балтийском море грузовое судно вынесло на мель. Как сообщили ТАСС в ведомстве, при этом никто не пострадал.

В Калининграде объявили штормовое предупреждение и ввели режим повышенной готовности. Детские сады и школы работают в режиме свободного посещения. Зоопарк закрыт, паромная переправа к Балтийской косе остановлена.

В Анадыре шторм привел к разрушению рыбацких построек и отмене авиарейсов.