Московский зоопарк объявил голосование за имя для малыша-примата

Московский зоопарк предложил подписчикам своих соцсетей поучаствовать в выборе имени для родившегося в сентябре детеныша потто. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Пол малыша, который появился на свет в павильоне «Приматы», пока неизвестен. Поэтому на голосование представили пять вариантов универсальных имен.

Четыре из них — Таи, Нимба Салум и Гола — названия заповедников и национальных парков в Африке. Пятое — Элмина — в честь города в Гане, где потто в XVIII веке впервые заметили европейцы.

Победителя определят по сумме голосов, отданных во всех соцсетях.

Новый отпрыск появился у пары потто Нориса и Неллии 21 сентября. В зоопарке считают это большой удачей, поскольку в неволе эти приматы размножаются крайне редко.

В мае в павильоне родился детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны. Его выкармливали сотрудники зоопарка.