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    Московский зоопарк объявил голосование за имя для малыша-примата

    Фото: 360.ru

    Московский зоопарк предложил подписчикам своих соцсетей поучаствовать в выборе имени для родившегося в сентябре детеныша потто. Об этом сообщила пресс-служба организации.

    Пол малыша, который появился на свет в павильоне «Приматы», пока неизвестен. Поэтому на голосование представили пять вариантов универсальных имен.

    Четыре из них — Таи, Нимба Салум и Гола — названия заповедников и национальных парков в Африке. Пятое — Элмина — в честь города в Гане, где потто в XVIII веке впервые заметили европейцы.

    Победителя определят по сумме голосов, отданных во всех соцсетях.

    Новый отпрыск появился у пары потто Нориса и Неллии 21 сентября. В зоопарке считают это большой удачей, поскольку в неволе эти приматы размножаются крайне редко.

    В мае в павильоне родился детеныш краснокнижной боливийской ночной обезьяны. Его выкармливали сотрудники зоопарка.

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