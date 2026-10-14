Трамп заключил соглашение с Тайванем по газу с Аляски на сумму до $80 млрд

Тайвань взял обязательства закупить сжиженный природный газ (СПГ) с Аляски на сумму до 80 миллиардов долларов в течение 20 лет. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social .

«Я объявляю сегодня о том, что мой министр торговли Говард Латник добился от Тайваня обязательства по закупке СПГ с Аляски на сумму от 70 до 80 миллиардов долларов — это составит 30% мощности трубопровода на протяжении следующих 20 лет», — написал Трамп.

Соглашение заключили в рамках проекта Alaska LNG, старт которому Трамп дал в ходе визита на Аляску. Президент США подчеркнул, что проект получил все необходимые разрешения и готов к работе.

Европа вошла в отопительный сезон 2026 года с дефицитом газа в хранилищах. Цены на газ в европейских странах достигли уровня энергетического кризиса конца 2022 года.