В США раскрыли три стимула для прекращения огня Россией

NYT сообщила о трёх экономических стимулах США для России ради перемирия

США предложили России три экономических стимула, чтобы добиться ограниченного прекращения огня на Украине. Об этом сообщил РБК со ссылкой на The New York Times.

Среди возможных мер — сделка с участием ЛУКОЙЛа, разморозка российских активов и разрешение на экспорт белорусского калия.

По информации источника, Белый дом рассматривал возможность разблокировать миллиарды долларов российских средств, замороженных на Западе. Собеседники газеты подчеркнули, что эту меру обсуждали как стимул для достижения перемирия, а не как вознаграждение после его заключения.

Ещё одним предложением стало возвращение к плану продажи части активов ЛУКОЙЛа группе ближневосточных инвесторов в рамках многомиллиардной сделки. Как пишет NYT, среди потенциальных покупателей есть люди, связанные деловыми отношениями с американскими переговорщиками.

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