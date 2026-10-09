Захарова заявила об освобождении основателя «Рыбаря» и его группы

Захарова: команда «Рыбаря» находится в аэропорту для вылета из Черногории

Создателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука и сопровождавшую его группу отпустили после задержания в Черногории. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова

Она подчеркнула, что россияне сейчас находятся в аэропорту и жду самолета, чтобы покинуть территорию Черногории.

«Группу отпустили, они находятся в аэропорту в ожидании вылета. Дипломаты оказывают содействие», — заявила Захарова.

Основателя телеграм-канала «Рыбарь» Михаила Звинчука с женой и съемочной группой задержали в Черногории в пятницу, 9 октября.

В пресс-службе управления МВД страны заявили, что аннулировали право задержанных на пребывание и вынесли решение о выдворении из-за угрозы национальной и внутренней безопасности. Причины такого решения в ведомстве не раскрыли.