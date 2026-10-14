В Индии мужчина вытолкнул девушку с 10-го этажа отеля и скрылся

В Индии начали поиски мужчины, который, по данным следователей, сбросил девушку с 10-го этажа отеля. Об этом сообщило издание The Times of India

Вечером 12 октября под окнами гостиницы Celestial Manor в Лакхнау в штате Уттар-Прадеш нашли мертвой 24-летнюю Самрин. Правоохранители выяснили, что до смерти девушка заселилась в номер с 30-летним мужчиной.

После нападения подозреваемый спустился на лифте в подземный гараж отеля и скрылся на мотоцикле. Его местоположение и личность пока не установили.

Стражи порядка изучают записи камер наблюдения и пытаются восстановить события того дня. Журналисты отдельно подчеркнули, что отель расположен недалеко от штаб-квартиры полиции штата.

Ранее мужчина в Индии после ссоры расчленил жену и скормил ее тело собакам. По словам местных жителей, нападавший был наркоманом.