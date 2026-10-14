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    Захарова указала на безразличие Запада к проблеме мошеннических колл-центров

    Захарова: РФ давно сообщила о мошенниках из Украины Интерполу, но Запад молчал

    Фото: РИА «Новости»

    Россия еще в 2020–2021 годах уведомила Интерпол об украинских телефонных мошенниках, но Запад решил закрыть на это глаза. Об этом рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

    «Тогда реакции не последовало: „коллективный Запад“ предпочел не замечать действия преступников, работавших против России», — сказала она.

    Ранее кандидат юридических наук Александр Перелыгин заявил, что украинские аферисты переключились на жителей Западной Европы. По его словам, увеличилось количество мошеннических колл-центров.

    Кроме того, швейцарские СМИ сообщили о трудностях полиции с расследованием подобных преступлений. Что касается России, то количество афер в стране снизилось благодаря принятым мерам со стороны правоохранителей.

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