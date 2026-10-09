Двойной шторм обрушился на Италию

Два водяных смерча обрушились на западное побережье Сицилии 9 октября. В городах Марсала и Петрозино пострадали как минимум 11 человек, в том числе дети, сообщило агентство ANSA .

Один из вихрей повредил школу Alcide De Gasperi в Марсале, где во время происшествия проходили занятия и находились 273 ребенка. Ветер выбил окна и рамы, повредил помещения и опрокинул мебель. Пострадали пять взрослых и шесть детей.

В соседнем Петрозино порыв ветра сбросил автомобиль в овраг. Спасателям пришлось извлекать из машины двух человек, которых затем доставили в больницу.

Смерчи сформировались над морем, а затем вышли на сушу. Вихри срывали крыши, валили деревья, переворачивали автомобили и повреждали линии электропередачи. Стихия также нанесла ущерб сельскохозяйственным угодьям.

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