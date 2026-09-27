Токаев поручил подготовить реформу армии

Система командования Вооруженными силами Казахстана нуждается в перестройке, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом оборонного ведомства. Слова главы государства передала его пресс-служба .

Токаев заявил, что армия Казахстана «застыла в прошлом веке», поэтому ее необходимо перестраивать. И начинать нужно с командования.

«Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы — формирование армии нового образца», — подчеркнул Токаев.

Президент распорядился перевести армию на цифровые технологии и внедрить новые подходы. План военной реформы Токаев поручил представить в 10-дневный срок.

На заседании Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Предыдущего министра освободили от должности после гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.