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    Токаев поручил подготовить реформу армии

    Токаев потребовал провести военную реформу и создать армию нового образца

    Фото: РИА «Новости»

    Система командования Вооруженными силами Казахстана нуждается в перестройке, заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев на совещании с руководящим составом оборонного ведомства. Слова главы государства передала его пресс-служба.

    Токаев заявил, что армия Казахстана «застыла в прошлом веке», поэтому ее необходимо перестраивать. И начинать нужно с командования.

    «Необходим комплексный подход, для этого нужно иметь видение, а видением обладают только грамотные офицеры с широким кругозором. Цель реформы — формирование армии нового образца», — подчеркнул Токаев.

    Президент распорядился перевести армию на цифровые технологии и внедрить новые подходы. План военной реформы Токаев поручил представить в 10-дневный срок.

    На заседании Токаев назначил Айдоса Мырзахметова министром обороны республики. Предыдущего министра освободили от должности после  гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море.

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