Токаев захотел законодательно запретить граффити в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев намерен на законодательном уровне запретить рисовать граффити на муниципальных зданиях. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

«В казахстанских городах <… > этого допускать нельзя, и следует принять меры законодательного и нормативного характера для введения полного запрета такого „творчества“, уродующего муниципальные территории по всему миру, как проявлений вандализма и злостного хулиганства», — отметили в сообщении.

Президент также поручил мэру Астаны принять жесткие меры меты в отношении граффитчиков, которые будут пытаться рисовать на стенах муниципальных зданий.

В начале сентября в МВД Казахстана прокомментировали возможность платного въезда в страну по электронным разрешениям. В ведомстве заявили, что вопрос с оплатой остается открытым.